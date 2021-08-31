Талибы заявили о поражении США в Афганистане
Правительство США потерпело поражение в Афганистане, считают в радикальном движении «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.
Как сообщает телеканал 1TV News, радикалы рассчитывают на установление хороших отношений с Вашингтоном.
«Талибан» 15 августа объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана, напоминает Газета.ру. Единственной неподконтрольной талибам остается провинция Панджшер. Правительство республики было свергнуто. До 31 августа продлится эвакуация граждан из Афганистана.
США в понедельник полностью вывели свои войска из Афганистана. Как отметили в Пентагоне, двадцатилетняя миссия военных в республике завершена. В «Талибане» подтвердили, что последний представитель американских вооруженных сил покинул страну в ночь на 31 августа. Аэропорт в Кабуле полностью перешел под контроль талибов, сообщает телеканал «360».
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