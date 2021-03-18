Страны G7 осуждают эскалацию конфликта в Донбассе

Страны «большой семерки» осуждают эскалацию конфликта в Донбассе, приводит ТАСС совместное заявление стран.

Как сообщалось в среду со ссылкой на управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), несколько десятков танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместились на позициях ВСУ в Донбассе.

По данным оборонного ведомства, 33 единицы военной техники и вооружения ВСУ размещены неподалеку от жилых домов и муниципальных объектов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях региона.

Также ВСУ перебросили дополнительную технику к железнодорожным станциям в Донбассе. В частности, два ЗРК «Стрела-10» и 22 танка Т-64 направили в Артемовск, пять самоходных артиллерийских установок «Акация» — в село Зачатовка.

Ранее СМИ сообщали о приведении действующих подразделений украинских войск в Донбассе в полную боевую готовность.

Между тем, глава ДНР Денис Пушилин сообщил в соцсетях, что армия самопровозглашенной республики «боеспособна и готова к любому развитию событий».

