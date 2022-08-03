Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань

Власти КНР решили приостановить экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.

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«Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — следует из документа.

Как сообщалось ранее, КНР сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключаются военные меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньКитай
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