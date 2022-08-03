Китай приостанавливает экспорт песка на Тайвань
3 августа 202206:20
Власти КНР решили приостановить экспорт песка на Тайвань, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая.
«Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа», — следует из документа.
Как сообщалось ранее, КНР сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключаются военные меры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru