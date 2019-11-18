Стало известно о первых пострадавших в результате разгона митингующих в Тбилиси

Минздрав Грузии сообщил о первых пострадавших в результате разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, в ведомстве заявляют о трех пострадавших, один из которых полицейский с травмой головы. Также среди госпитализированных 27-летний молодой человек, потерявший сознание из-за давки и мужчина с

Напомним, многотысячные акции протеста в грузинской столице начались после того как парламент страны не смог принять поправки в конституцию, которые предусматривают переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. Оппозиционные силы объединились и требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

После того как акция протеста перестала носить мирный характер, сотрудники правоохранительных органов применили силу в отношении митингующих. В частности, людей разгоняли при помощи водометов.

