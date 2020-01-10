США ужесточили санкции против Ирана

10 января 202019:27

Соединённые Штаты ввели новые санкции против ряда секторов экономики Ирана. Как сообщается в Twitter CBS News, с таким заявлением выступил американский министр иностранных дел Стивен Мнучин.

По его словам, ограничительные меры коснутся производственного, горнодобывающего, текстильного и сталелитейного секторов иранской экономики. Санкции затронут 17 ведущих производителей стали в стране.

Появилось видео атаки на военную базу США в Ираке

Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января. Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке.

В Иране ракетные удары по американским объектам в Ираке назвали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани военными США.

Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, почему Иран не может игнорировать убийство генерала Сулеймани Соединенными Штатами.

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ФОТО: pixabay.com
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