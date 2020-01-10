США ужесточили санкции против Ирана

Напомним, Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в минувшую среду, 8 января. Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке.

В Иране ракетные удары по американским объектам в Ираке назвали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани военными США.

Ранее руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН объяснил, почему Иран не может игнорировать убийство генерала Сулеймани Соединенными Штатами.

