СМИ: в Ереване найдена мертвой дочь генерала из России

Следственный комитет Армении расследует уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» после гибели женщины, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, речь идет о дочери генерала российской погранслужбы – армянине по национальности, который недавно был уволен в запас.

По данным пресс-службы СК Армении, информация о самоубийстве поступила в правоохранительные органы 11 апреля. Тело женщины 1981 года рождения нашли на диване в квартире. Рядом найден принадлежащий ее отцу наградной пистолет Макарова.

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ТЕГИ:СамоубийствоЕреванАрмения
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