СМИ: США готовятся к захвату сталелитейной промышленности ЕС
США готовятся к захвату сталелитейной промышленности европейского союза, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономистов.
Действия Вашингтона говорят о наличии продуманного стратегического плана. На фоне неподъёмных цен на электричество компании стали переносить производственные мощности за океан, от чего выиграла американская экономика.
Эксперты считают, что лишившиеся рынка сбыта предприятия Европы выгодно выкупят американские компании, а затем обнулят для себя пошлины, сохранив их для конкурентов.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал ввод пошлин в 25% на импорт стали и алюминия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru