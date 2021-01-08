СМИ сообщили о русскоязычном задержанном после штурма Капитолия

Один из задержанных за участие в беспорядках в Вашингтоне потребовал в суде переводчика с русского языка, пишет The Washington Post.

Как сообщает издание со ссылкой на американскую прокуратуру, русскоязычный правонарушитель заявил, что не знает, о каком «незаконном вторжении» говорит суд.

По данным The Washington Post, после беспорядков в Вашингтоне было возбуждено 40 дел. Несколько десятков задержанных предстали перед Высшим судом округа Колумбия.

В среду Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего президента Дональда Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ходе беспорядков погибли четыре человека.

Позже Конгресс возобновил заседание, утвердив результаты выборов и победу Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.



