СМИ сообщили о русскоязычном задержанном после штурма Капитолия
Один из задержанных за участие в беспорядках в Вашингтоне потребовал в суде переводчика с русского языка, пишет The Washington Post.
Как сообщает издание со ссылкой на американскую прокуратуру, русскоязычный правонарушитель заявил, что не знает, о каком «незаконном вторжении» говорит суд.
По данным The Washington Post, после беспорядков в Вашингтоне было возбуждено 40 дел. Несколько десятков задержанных предстали перед Высшим судом округа Колумбия.
В среду Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего президента Дональда Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ходе беспорядков погибли четыре человека.
Позже Конгресс возобновил заседание, утвердив результаты выборов и победу Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.
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