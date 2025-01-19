СМИ: К Трампу приехали шесть богатейших людей в мире

Шесть из десяти богатейших людей в мире посетили поместье победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg

Это произошло за время после его победы.

С ноября прошлого года глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Space X и гендиректор Tesla Илон Маск и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон прибыли в аэропорт Палм-Бич 25 раз. До этого на всех шестерых приходилось только десять поездок к Трампу в год.

Новым центром власти стал находящийся поблизости частный клуб Трампа — Мар-а-Лаго, где он принимает богачей перед своим вторым сроком.

Ранее стало известно, что Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

