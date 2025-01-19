СМИ: К Трампу приехали шесть богатейших людей в мире
Шесть из десяти богатейших людей в мире посетили поместье победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg
Это произошло за время после его победы.
С ноября прошлого года глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марк Цукерберг, основатель Google Сергей Брин, глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, глава Space X и гендиректор Tesla Илон Маск и основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон прибыли в аэропорт Палм-Бич 25 раз. До этого на всех шестерых приходилось только десять поездок к Трампу в год.
Новым центром власти стал находящийся поблизости частный клуб Трампа — Мар-а-Лаго, где он принимает богачей перед своим вторым сроком.
Ранее стало известно, что Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: К Трампу приехали шесть богатейших людей в мире
- Пользователей TikTok известили о прекращении работы соцсети
- В Иркутске установили памятник Пригожину
- СМИ: Трамп собрал на инаугурацию более 150 млн долларов
- Черновики песни Боба Дилана продали за 508 тысяч долларов
- СМИ: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах
- Перенос инаугурации Трампа привел к потере большинства приглашений для СМИ
- СМИ: Трамп может посетить Китай в первые 100 дней пребывания у власти
- СМИ: В Иране показали секретную подземную базу
- Сын Трампа: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru