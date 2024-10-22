СМИ: Блинкен прибыл в Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Израиль. Об этом пишет портал Ynet.
Визит главы Госдепартамента станет его 11-й поездкой на Ближний Восток с момента обострения ситуации после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.
Как ожидается, Блинкен встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также с президентом страны Ицхаком Герцогом.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер анонсировал турне Энтони Блинкена по Ближнему Востоку, которое пройдет 21-25 октября.
Ранее госсекретарь США вслед за президентом страны Джо Байденом отменил свой визит в Германию на фоне урагана «Милтон» в Соединенных Штатах, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Блинкен прибыл в Израиль
- Сбербанк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS
- Мишустин назначил новым руководителем Роснедр Олега Казанова
- Рябков: В текущем году не идет речи о приеме новых членов БРИКС
- Балицкий сообщил об атаке БПЛА на Энергодар
- Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков
- В Подмосковье задержаны подозреваемые в покушении на помощника депутата
- В Аргентине ликвидировали налоговую службу
- Минпросвещения подготовило проект о минимальных баллах ЕГЭ в 2025/26 учебном году
- СМИ: Муж Блиновской стал снайпером на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru