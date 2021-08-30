СМИ: Американские системы ПВО перехватили несколько ракет над Кабулом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) США перехватили несколько ракет, выпущенных в понедельник утром по территории аэропорта Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника США.

Всего по воздушной гавани было выпущено не менее пяти ракет. Информации о потерях среди американских военнослужащих пока нет.

Накануне силы США с беспилотника нанесли удар по автомобилю группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) со взрывчаткой. По данным американской стороны, боевики планировали совершить теракт. В результате удара были уничтожены два транспортных средства, частично разрушен жилой дом, погибли 10 человек, сообщает РЕН ТВ.

На минувшей неделе в Кабуле произошла серия взрывов у аэропорта, напоминает «Свободная пресса». Ответственность за атаки взяла на себя группировка ИГ. В результате взрывов погибли более 200 человек.

