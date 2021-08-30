СМИ: Американские системы ПВО перехватили несколько ракет над Кабулом
Системы противовоздушной обороны (ПВО) США перехватили несколько ракет, выпущенных в понедельник утром по территории аэропорта Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника США.
Всего по воздушной гавани было выпущено не менее пяти ракет. Информации о потерях среди американских военнослужащих пока нет.
Накануне силы США с беспилотника нанесли удар по автомобилю группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) со взрывчаткой. По данным американской стороны, боевики планировали совершить теракт. В результате удара были уничтожены два транспортных средства, частично разрушен жилой дом, погибли 10 человек, сообщает РЕН ТВ.
На минувшей неделе в Кабуле произошла серия взрывов у аэропорта, напоминает «Свободная пресса». Ответственность за атаки взяла на себя группировка ИГ. В результате взрывов погибли более 200 человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+19 286 / сут.
Умерли
182 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+16 804 / сут.
- СМИ: Американские системы ПВО перехватили несколько ракет над Кабулом
- Владимир Ефимов: Объем промышленного производства Москвы увеличился более чем на 25%
- Forbes назвал самую богатую в России семью
- МИД РФ: США ведут охоту на россиян со времен ареста Бута
- Ракетный удар США в Кабуле унес жизни многодетной семьи
- На МКС нашли порцию новых трещин
- На Камчатке подняли упавший Ми-8
- АКРА: антикризисные социальные выплаты оцениваются в 450-500 млрд рублей
- Американский сенатор предрек новое «11 сентября»
- В Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru