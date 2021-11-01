СМИ: Ахмад Масуд находится в Таджикистане
Бывший заместитель губернатора афганской провинции Панджшер Кабир Васик утверждает, что лидер Фронта национального сопротивления этой страны Ахмад Масуд находится на территории Таджикистана.
«Ахмад Масуд сейчас находится в Таджикистане, но иногда посещает Афганистан, где проводит встречи с отрядами сопротивления в различных регионах страны», - сказал Кабир Васик в интервью ТАСС.
По его словам, Масуд сейчас ездит по разным странам, пытаясь убедить их руководителей и международное сообщество в целом в необходимости борьбы с «Талибаном» (запрещённая в РФ террористическая организация), захватившим власть в Афганистане.
В начале сентября афганское сопротивление объявило о начале партизанской войны с талибами.
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