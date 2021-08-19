СМИ: 12 человек погибли у аэропорта Кабула за четыре дня

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) и представители НАТО заявили о 12 погибших при давке и стрельбе в районе аэропорта Кабула с момента захвата столицы Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, радикалы призвали граждан покинуть аэропорт и вернуться домой, подчеркнув, что они «не хотят никому навредить в аэропорту».

Напомним, на фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и талибов. Радикальное движение 15 августа объявило об установлении контроля над всей территорией страны, напоминает Ura.ru. После захвата республики население начало эвакуацию, толпа желающих покинуть Афганистан граждан устроила хаос в аэропорту Кабула. Контролирующим воздушную гавань военнослужащим США пришлось открыть предупредительный огонь.

