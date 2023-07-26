Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины в Молдавию

Уточняется, что музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» в Одесской области.

По словам водителей и стюардессы, брошенный шедевр владельца не имеет. Скрипку передали эксперта, отметили в ГПСУ.

Ранее стало известно, что житель Москвы Юрий Курносов обнаружил во время уборки в квартире своей скончавшейся родственницы скрипку Страдивари конца XVII века, передает «Радиоточка НСН».

