Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины в Молдавию
Из Украины в Молдавию пытались вывезти скрипку Страдивари, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Уточняется, что музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» в Одесской области.
По словам водителей и стюардессы, брошенный шедевр владельца не имеет. Скрипку передали эксперта, отметили в ГПСУ.
Ранее стало известно, что житель Москвы Юрий Курносов обнаружил во время уборки в квартире своей скончавшейся родственницы скрипку Страдивари конца XVII века, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: армия Нигера не поддержала мятеж группы гвардейцев и выдвинула им ультиматум
- Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины в Молдавию
- Эксперт назвал ключевую угрозу для ВСУ при контрнаступлении
- В России оценили готовность ВСУ к новому контрнаступлению
- Ракова: уникальные медицинские разработки РФ представят на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе
- Страховая компания назвала самые ненадежные китайские автомобили
- Госдума в четыре раза увеличила штраф за задержку авиарейсов
- Песков: Решение Кишинева о высылке российских дипломатов не останется без ответа
- Глава Сбера заявил о строительстве нового аэропорта в Горно-Алтайске
- Песков объяснил, почему сократилось число участников саммита «Россия — Африка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru