Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины в Молдавию

Из Украины в Молдавию пытались вывезти скрипку Страдивари, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Уточняется, что музыкальный инструмент 1730 года производства нашли во время погранично-таможенного контроля в салоне рейсового автобуса в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» в Одесской области.

По словам водителей и стюардессы, брошенный шедевр владельца не имеет. Скрипку передали эксперта, отметили в ГПСУ.

Ранее стало известно, что житель Москвы Юрий Курносов обнаружил во время уборки в квартире своей скончавшейся родственницы скрипку Страдивари конца XVII века, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com/Elena from Siberia
ТЕГИ:МолдавияУкраина

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