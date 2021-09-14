Щенок Илона Маска взвинтил курс криптовалюты
Основатель и глава Tesla Илон Маск завел щенка японской породы сиба-ину, тем самым невольно взвинтив курс мем-токена Shiba Floki, в честь которого был назван, сообщает телеканал «360».
В результате собака спровоцировала резкий рост мем-токена после публикации бизнесмена в Twitter. В посте Маск рассказал о покупке четвероногого друга и сопроводил сообщение фотографией щенка.
«После этого цена токена Shiba Floki вырасла на 934% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии. Другой прототип криптовалюты — Floki Inu — поднялся в цене на 85,7%.
В начале года Маск заявил о намерении купить щенка породы сиба-ину и назвать его Флоки в честь мем-токена.
Ранее Маск встретился с внуком и правнуком создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королёва. Андрей Королёв и Павел Королёв, внук и правнук, посетили завод SpaceX в США.
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