Самый высокий уровень безработицы с 1997 года зафиксировали в Швеции

Уровень безработицы в Швеции с декабря 2019 по тот же месяц 2020 года резко вырос. Об этом со ссылкой на отчет Государственной службы занятости Швеции сообщает издание Fria Tider.

Отмечается, что занятость населения начала снижаться еще в начале 2019 года, а условия корона кризиса только ухудшили это явление.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен неоднократно заявлял, что уровень безработицы в Швеции к 2020 году будет самым низким по всему Евросоюзу. Однако среднегодовой показатель по безработице составит почти полмиллиона человек, что сопоставимо с уровнем 1997 года.





