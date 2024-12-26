Россия возобновила работу по открытию генконсульства в Ухане в КНР
Россия возобновила работу по открытию генерального консульства в китайском Ухане. Об этом сообщил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов в беседе с РИА Новости.
«Возобновлена работа по открытию Генерального консульства... в городе Ухане Китайской Народной Республики», — рассказал дипломат.
Кроме того, Москва готовится к полноценному функционированию своих диппредставительств в ряде других государств. В частности, подготовка ведется в столице Мальдив Мале, в Денпасаре на Бали, в Самарканде. Также планируется открытие российских дипведомств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. В составе диппредставительств в этих странах будут работать консульские отделы.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ на Мальдивах, страны обменялись нотами соглашения об учреждении диппредставительства, напоминает 360.ru.
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