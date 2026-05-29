Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми красивыми женщинами
Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми красивыми женщинами. Список опубликован на портале World Population Review.
Рейтинг составлен на основе различных данных . Это результаты конкурсов красоты, число знаменитостей из разных государств, мнения экспертов, а также пользователей Reddit.
Первое место в списке с самыми красивыми женщинами заняла Колумбия. Далее идут Польша и Греция. Россия заняла четвёртое место, Чехия - пятое. Последние места - у Венесуэлы, Албании и Испании.
Авторы рейтинга отметили, что ответить на вопрос о том, где живут самые красивые женщины, «категорически невозможно», так как каждая представительница прекрасного пола «красива по-своему».
Ранее победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025» одержала жительница Московской области Анастасия Венза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лукашенко: Ставки утильсбора в рамках ЕАЭС скоро превысят стоимость машин
- Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми красивыми женщинами
- МЧС опровергло введение запрета на использование смартфонов на АЗС
- Минобороны: Российская армия уничтожила свыше 2600 беспилотников ВСУ за неделю
- Минобороны: Российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта
- Генерал Бижев призвал «жесточайше контролировать» закупку бизнесом средств ПВО
- Устный экзамен по истории для девятиклассников могут ввести в 2028 году
- Ролик RT «Мой папа — герой» получил премию ИРИ
- Кравцов: Система образования готова к ЕГЭ-2026
- Автомобилисты раскритиковали Минтранс за предложение навести порядок с парковкой