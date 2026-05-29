Россия вошла в ТОП-5 стран с самыми красивыми женщинами. Список опубликован на портале World Population Review.

Член жюри рассказала, по каким критериям отбирают участниц конкурсов красоты

Рейтинг составлен на основе различных данных . Это результаты конкурсов красоты, число знаменитостей из разных государств, мнения экспертов, а также пользователей Reddit.

Первое место в списке с самыми красивыми женщинами заняла Колумбия. Далее идут Польша и Греция. Россия заняла четвёртое место, Чехия - пятое. Последние места - у Венесуэлы, Албании и Испании.

Авторы рейтинга отметили, что ответить на вопрос о том, где живут самые красивые женщины, «категорически невозможно», так как каждая представительница прекрасного пола «красива по-своему».

Ранее победу в конкурсе «Мисс Россия – 2025» одержала жительница Московской области Анастасия Венза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: x.com / @missuniverse
