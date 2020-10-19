Россия и Китай модернизируют иранские ВВС

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил о соглашении его страны с Китаем и Россией о военном сотрудничестве поле отмены эмбарго на поставки вооружений в эту ближневосточную страну, передает ТАСС.

Эмбарго на поставки в Иран обычных вооружений истекло в воскресенье, оно было введено Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию проблемы иранской ядерной программы (СВПД).

Министр объяснил, что не Иран не стремится к гонке вооружений, но соглашения о военном сотрудничестве с Китаем и РФ у его страны есть.

Ранее президент США Дональд Трамп вывел свою страну из соглашения о СВПД и ввел американские санкции против всех, кто будет поставлять Ирану ядерные технологии, технологии производства баллистических ракет и обычных вооружений.

