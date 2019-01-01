В мире
Ранее сообщалось, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда. Ему было 67 лет.
Причины смерти Мурси установит комиссия
17 июня20:46
Генпрокуратура Египта пока не называет точные причины смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси. Сформирована специальная судебно-медицинская комиссия для подготовки патологоанатомического заключения. После официального утверждения документа будет принято решение о захоронении тела, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда. Ему было 67 лет.
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ФОТО: Flickr.com
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