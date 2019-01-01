Причины смерти Мурси установит комиссия

Генпрокуратура Египта пока не называет точные причины смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси. Сформирована специальная судебно-медицинская комиссия для подготовки патологоанатомического заключения. После официального утверждения документа будет принято решение о захоронении тела, передает ТАСС.