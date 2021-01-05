Президент Азербайджана распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в городе Физули в Нагороном Карабахе в 2021 году будет построен международный аэропорт, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече с новым министром культуры страны Анаром Керимовым, Алиев рассказал, что уже дал все необходимые указания, в настоящее время выбираются места для будущей воздушной гавани, идёт подготовка к разминированию территории.
«В этом году... по крайней мере, должны быть готовы взлетно-посадочные полосы», - добавил азербайджанский лидер, отметив, что благодаря международному аэропорту в Физули иностранные гости смогут за короткое время попасть и в город Шуша.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении, вступило в силу 10 ноября. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru