Получивших российские паспорта жителей Украины вызвали на допросы

Жителей Луганской и Донецкой областей, обратившихся за получением российского паспорта, вызвали на допросы. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Он отметил, что следователи, которые занимаются установлением личностей граждан Украины, которые решили получить паспорт РФ, действуют согласно украинскому законодательству.

При этом Матиос подчеркнул, что из 13 тысяч человек, о которых известно украинским властям, личности большинства были установлены.

Как напоминает РИА ФАН, указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины Владимир Путин подписал 17 июля.

подписал ы. Согласно указу, получить российское гражданство смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или удостоверение беженца, сообщает «Ридус». Весной этого года предыдущий указ президента РФ упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Между тем, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что главная цель Донецкой и Луганской народных республик заключается во вхождении в состав России, в «возвращении на Родину полноправным членом».

К слову, экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев рассказал в беседе с НСН, что вопрос о выдаче российских паспортов иностранным гражданам обсуждался в правительстве не первый год.

