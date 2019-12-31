По Китаю распространяется неизвестная врачам пневмония
В провинции Хубэй в Китайской народной республике (КНР) зафиксированы случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
В этой связи в местном комитете по здравоохранению призвали все больницы региона вести статистику и немедленно информировать о новых случаях заболевания.
Пока всех заболевших удалось изолировать. На месте вспышки работают эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения, сообщает «Свободная пресса».
В списке заболевших на данный момент 27 человек, состояние семерых оценивается как крайне тяжелое, передает телеканал «360».
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