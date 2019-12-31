По Китаю распространяется неизвестная врачам пневмония

В провинции Хубэй в Китайской народной республике (КНР) зафиксированы случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

В этой связи в местном комитете по здравоохранению призвали все больницы региона вести статистику и немедленно информировать о новых случаях заболевания.

Пока всех заболевших удалось изолировать. На месте вспышки работают эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения, сообщает «Свободная пресса».

В списке заболевших на данный момент 27 человек, состояние семерых оценивается как крайне тяжелое, передает телеканал «360».

