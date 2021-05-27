Около 30 человек пострадали при беспорядках в Колумбии

Не менее 28 человек пострадали в ходе акций протеста на западе Колумбии в городе Хамунди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что все пострадавшие мирные жители, среди которых пять женщин. Также травмы получили два сотрудника полиции. Полиция задержала 18 участников протестов.

Протесты идут в Колумбии с конца апреля. Граждане страны недовольны налоговой реформой. Позже президент страны Иван Дуке отказался от налоговой реформы, однако протесты продолжились. Дуке заявил 4 мая, что национальный диалог позволит отказаться от насилия во всех его проявлениях.

В результате митингов пострадали более 2 тыс. человек, погибли 42.