Новый премьер Швеции Андерсон подала в отставку через несколько часов после избрания

Магдалена Андерссон, впервые избранная сегодня премьер-министром королевства, уже через несколько часов после этого подала в отставку. Лидер Социал-демократической рабочей партии приняла такое решение после того как «зеленые» покинули коалиционный кабинет министров, передает Radio Sweden.

Проект бюджета правительства Швеции сегодня не набрал большинства по итогам голосования в риксдаге (парламенте). Народные избранники поддержали проект, который был предложен оппозицией. После этого Партия охраны окружающий среды объявила о выходе из коалиции меньшинства.

Как заявила Андерссон, она не желает руководить кабинетом министров, если есть основания сомневаться в его легитимности. Она сообщила председателю риксдага, что по-прежнему заинтересована в руководстве однопартийным правительством социал-демократов.

«Хотя ситуация в парламенте не изменилась, нужно проголосовать еще раз», - считает Андерссон. При этом лидеры «зелёных» заявили, что поддержат её кандидатуру при новом голосовании.

