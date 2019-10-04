Новости за ночь: Дания отказалась от претензий к «Северному потоку – 2»

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Начать новый масштабный обмен пленными с Россией намерены на Украине уже на следующей неделе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ТСН.

Кроме того, он добавил, что Киев готов выполнить ряд шагов для нормализации ситуации в Донбассе.

Ранее о том, что стороны могут согласовать обмен «всех на всех» заявлял спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, решение может быть принято 15 октября на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

