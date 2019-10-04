Новости за ночь: Дания отказалась от претензий к «Северному потоку – 2»
События минувшей ночи по версии НСН.
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
Дания сняла политические возражения к вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают «Известия». При этом издание отмечает, что прокладка газопровода затягивается на административном уровне.
Добавим, на сегодняшний день «Северный поток – 2» завершён на 80%, на территории Дании остаётся последний виток газопровода, который ожидает разрешения на строительство со стороны королевства. Дания остается единственной страной, которая не дала разрешение на прокладку труб.
На Украине анонсировали новый обмен пленными с РФ
Начать новый масштабный обмен пленными с Россией намерены на Украине уже на следующей неделе. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ТСН.
Кроме того, он добавил, что Киев готов выполнить ряд шагов для нормализации ситуации в Донбассе.
Ранее о том, что стороны могут согласовать обмен «всех на всех» заявлял спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, решение может быть принято 15 октября на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила перенести следующую сессию Первого комитета Генассамблеи ООН за пределы США из-за визового скандала. Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет «Интерфакс».
По его словам, до тех пор, пока не будет решён вопрос с визами российской делегации, работу комитета нужно перевести в формат неформальных консультаций. В качестве места для мероприятия были предложены Вена и Женева.
Ранее сообщалось, что ООН обсуждает с руководством США вопрос невыдачи виз делегации из России. Визовый скандал между РФ и США начался в сентябре, когда ряд дипломатов не получили американские визы, что сорвало их визит на Генассамблею ООН. 3 октября стало известно об очередном случае невыдачи виз делегации РФ, на этот раз для участников форума «Диалог Форт-Росс».
Грета Тунберг изменила свой Twitter после комментария Путина
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поменяла описание в своём профиле в Twitter после того, как российский президенте Владимир Путин высказался по поводу её выступления в ООН.
Надпись теперь гласит: «Добрый, но плохо информированный подросток», в то время как раньше там была фраза «Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Напомним, именно такой фразой на выступление школьницы отреагировал американский президент Дональд Трамп.
Ранее Владимир Путин заявил, что не разделяет восторгов по поводу выступления шведской 16-летней активистки. По его словам, Грета «добрая и искренняя девочка», но ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».
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