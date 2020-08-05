Непал откроет Эверест для альпинистов осенью
Власти королевства Непал приняли решение открыть доступ на Эверест для альпинистов с началом осеннего сезона скалолазания. Об этом информирует Travel and Leisure.
Покорение вершин в высокогорной стране было прервано в марте текущего года в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как отмечает RT, правительство Непала рассчитывает стимулировать экономику страны за счёт осеннего сезона альпинизма.
Ранее власти королевства объявили, что намерены ужесточить требования к подготовке альпинистов, желающих покорить высочайшую вершину мира, а также втрое увеличить плату за восхождение — до 35 тысяч долларов.
Ужесточение правил вызвано рекордным за последнее время числом смертей альпинистов. Так, только в мае 2019 года при штурме Джомолунгмы погибли 11 человек.
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