На Украине при транспортировке испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer

9360 доз вакцины Comirnaty/Pfizer были испорчены во время транспортировки на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации.

Всего в Харьковскую область было поставлено 21,6 тысячи доз препарата, но почти половина из них оказались испорченными. По данным пресс-службы, это произошло из-за нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины. Вакцины были возвращены в государственное предприятие «Укрмедснаб».

