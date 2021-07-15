На Украине при транспортировке испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer
9360 доз вакцины Comirnaty/Pfizer были испорчены во время транспортировки на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации.
Всего в Харьковскую область было поставлено 21,6 тысячи доз препарата, но почти половина из них оказались испорченными. По данным пресс-службы, это произошло из-за нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины. Вакцины были возвращены в государственное предприятие «Укрмедснаб».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru