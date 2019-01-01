Выборы на Украине

На Украине начался «губернаторопад»

22 апреля21:20

Вторая за день отставка за день главы региона произошла в соседней стране.

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, передает телеканал «360».

Савченко возглавлял регион с 2016 года.

Ранее прошение об отставке также подал глава Львовской областной администрации Олег Синютка. Он занимал свой пост с 2014 года.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко проиграл во втором туре выборов продюсеру Владимиру Зеленскому.

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ФОТО: pixabay.com
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