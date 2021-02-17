На Украине «майдан» назван ключевым моментом формирования страны

Верховная рада приняла постановление по случаю седьмой годовщины событий на киевском «майдане», где назвала их одним из ключевых моментов формирования украинского государства, передает ТАСС.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в нем обвинен в подрыве национальных интересов и создании условий для захвата части территории страны.

Также в нем осуждаются действия украинского ОМОНа «Беркут», парламентарии призвали продолжить расследование преступлений на майдане и наказании виновных.

В заявлении подчеркивается приверженность Украины европейским ценностям.

Тем временем Украина выходит ещё из одного соглашения СНГ, передает RT.



