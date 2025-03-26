На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на юге Киргизии близ границы с Узбекистаном. Об этом заявили в институте сейсмологии киргизской Национальной академии наук (НАН).
Подземные толчки произошли 25 марта в 20:00 (17:00 мск).
«Сейсмостанции института... зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре около 4-х баллов по 12 балльной шкале MSK-64, магнитуда Mpv = 4,1, энергетический класс K = 9,5», - отмечается в сообщении.
Очаг колебаний находился на границе Киргизии и Узбекистана, в 4 километрах юго-западнее села Бюргенди. Интенсивность землетрясения в Бюргенди составила около 4 баллов, в населенных пунктах Момбеково, Курулуш, Кочкор-Ата - 3,5 балла.
По предварительным данным МЧС страны, жертв и серьезных нарушений в связи со стихийным бедствием нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили, пишет «Свободная пресса».
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