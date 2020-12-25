Минобороны Карабаха сообщило о гибели 1 тыс. 860 военных в боях с Азербайджаном
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило еще о 45 погибших в боевом конфликте с Азербайджаном.
Всего с начала конфликта, 27 сентября, погибли 1 тыс. 860 военнослужащих.
Между тем, 11 декабря министерство здравоохранения Армении сообщило о 2 тыс. 996 погибших военнослужащих в карабахской войне, передает «Интерфакс».
По данным армянской стороны, до сих пор не все погибшие внесены в списки потерь военного ведомства.
В Минобороны РФ накануне сообщили об окончании разминирования окраин столицы НКР Степанакерта, передает РИА ФАН. Операция по разминированию подходит к концу.
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