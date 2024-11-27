МЧС доставило 28 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как отметили в ведомстве, это уже 32-я партия гумпомощи. Спецборт МЧС доставил в Египет 28 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и технических средств реабилитации. Представители Египетского общества Красного Полумесяца передадут помощь жителям Газы.

«С начала гуманитарной миссии рейсами МЧС... доставлено 827 тонн гумпомощи», — указали в ведомстве.

Ранее самолет министерства привез свыше 33 тонн гуманитарного груза в Мьянму, пострадавшую от разрушительного циклона, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСектор ГазаМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры