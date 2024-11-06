Маск сообщил о рекордном трафике в соцсети Х на фоне выборов
6 ноября 202410:38
Рекордный трафик зафиксирован в социальной сети Х на фоне подсчета голосов на выборах президента США. Об этом сообщил владелец ресурса Илон Маск.
«Рекорд по использованию этой платформы!» — написал бизнесмен в соцсети, представив соответствующий график.
Обратившись к своим читателям, Маск подчеркнул, что теперь они — СМИ.
Ранее миллиардер рассказал об участии в голосовании на президенских выборах в Соединенных Штатах. По словам Маска, он проголосовал в округе Камерон, штат Техас, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru