Маск сообщил о рекордном трафике в соцсети Х на фоне выборов

Рекордный трафик зафиксирован в социальной сети Х на фоне подсчета голосов на выборах президента США. Об этом сообщил владелец ресурса Илон Маск.

«Рекорд по использованию этой платформы!» — написал бизнесмен в соцсети, представив соответствующий график.

Обратившись к своим читателям, Маск подчеркнул, что теперь они — СМИ.

Ранее миллиардер рассказал об участии в голосовании на президенских выборах в Соединенных Штатах. По словам Маска, он проголосовал в округе Камерон, штат Техас, сообщает РЕН ТВ.

