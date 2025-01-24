Лукашенко помиловал еще 15 осужденных за экстремистскую деятельность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании новой группы осужденных по статьям о преступлениях экстремистской направленности. На этот раз на свободу выйдут 15 заключенных.
Как сообщила пресс-служба главы государства, в списке значатся пять женщин и трое мужчин, которые совершили преступления экстремистской направленности. Еще семь человек (в том числе три женщины) отбывали срок за незаконный оборот наркотиков.
Как уточнили в Минске, за последний год Лукашенко помиловал 293 человек (в их числе - 89 женщин и 17 человек, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте). Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее сам президент Белоруссии назвал это жестами гуманизма, а также своей конституционной обязанностью как президента, он пообещал продолжить эту практику.
Среди помилованных есть немало осужденных за участие в массовых протестах после выборов президента республики в 2020 году. Тогда несколько участников президентской гонки оказались в заключении еще до выборов. Очередные президентские выборы пройдут в Белоруссии в ближайшее воскресенье, 26 января. Лукашенко вновь баллотируется на них – седьмой раз подряд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru