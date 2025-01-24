Лукашенко помиловал еще 15 осужденных за экстремистскую деятельность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании новой группы осужденных по статьям о преступлениях экстремистской направленности. На этот раз на свободу выйдут 15 заключенных.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в списке значатся пять женщин и трое мужчин, которые совершили преступления экстремистской направленности. Еще семь человек (в том числе три женщины) отбывали срок за незаконный оборот наркотиков.