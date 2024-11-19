Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
Парламент Абхазии принял отставку Аслана Бжании, который занимал должность президента республики.
За такое решение проголосовали 28 депутатов, против высказался один. Вице-президент Абхазии Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов, соответствующее решение принял парламент.
Ранее Аслан Бжания подал заявление об отставке в соответствии с достигнутым в ходе переговоров соглашением представителей властей республики и оппозиции. Пресс-служба абхазского президента также опубликовала заявление Бжании об отставке на имя спикера парламента Лаши Ашубы.
Протесты в Абхазии начались около недели назад из-за недовольства инвестиционным соглашением между Москвой и Сухумом. Протестующие отмечали, что не выступают против отношений с РФ, однако опасаются действий российских олигархов и использования сделки Бжанией «в корыстных целях».
Член Всемирного абхазо-абазинского конгресса, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц в разговоре с НСН отмечал, что отставка Аслана Бжании может стать первым шагом к снижению политической эскалации в республике, условно подобная договоренность уже достигнута и теперь необходимо оформить ее юридически, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru