Китай опроверг сообщения о возможном участии в миротворческих силах на Украине
Министерство иностранных дел КНР опровергло данные о якобы ведущемся обсуждении участия страны в миротворческой миссии на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.
Ранее СМИ сообщили, что Пекин и страны Евросоюза якобы обсуждают возможное участие представителей Китая в миссии на Украине после завершения конфликта.
«Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности», - заявил Го Цзякунь на брифинге.
По словам дипломата, Пекин намерен продолжать работу с международным сообществом над продвижением переговоров о мире и «созданием условий для окончания конфликта».
Между тем СМИ сообщили, что Китай и Украина заключили соглашения о поставках сельхозпродукции и водных ресурсов, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru