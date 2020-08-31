Китай обвинил Индию в «бесцеремонном» нарушении границы
Министерство обороны Китая обвинило индийскую сторону в нарушении территориального суверенитета и эскалации напряжённости на границе. Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские военные строгим образом соблюдают линию фактического контроля на границе с Индией и никогда не предпринимали попыток её нарушить.
Так Лицзянь отреагировал на заявление минобороны Индии о том, что в ночь на 30 августа индийские военнослужащие пресекли «провокационные передвижения» китайских войск на южном берегу озера Пангонг-Цо в Восточном Ладакхе, отмечает RT. Представитель внешнеполитического ведомства КНР уточнил, что представители пограничных подразделений обеих сторон находятся в тесном контакте для разрешения недоразумений и соответствующих проблем.
Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием нескольких сотен китайских и индийских военнослужащих. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения.
После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях, однако пока они не привели к окончательному урегулированию, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru