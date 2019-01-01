Израиль просит Россию помочь в тушении пожаров
Израиль запросил у России помощь в борьбе с лесными пожарами, которые охватили густонаселенные районы страны в районе городов Иерусалима и Модиина, сказал представитель израильского посольства в Москве Алекс Гандлер. Контакты по этому поводу ведутся с российскими МИД и МЧС.
Пожары заставили власти эвакуировать несколько тысяч человек из поселков, расположенных в опасной зоне, передает РИА «Новости».
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