Израиль просит Россию помочь в тушении пожаров

Израиль запросил у России помощь в борьбе с лесными пожарами, которые охватили густонаселенные районы страны в районе городов Иерусалима и Модиина, сказал представитель израильского посольства в Москве Алекс Гандлер. Контакты по этому поводу ведутся с российскими МИД и МЧС.

Пожары заставили власти эвакуировать несколько тысяч человек из поселков, расположенных в опасной зоне, передает РИА «Новости».

