Израиль на сутки закрыл воздушное пространство над севером страны
Власти Израиля закрыли воздушное пространство над частью севера страны для полетов гражданской авиации, ограничения будут действовать в течение суток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уведомление NOTAM.
Меры приняли после покушения на командира движения «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте и убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
«Район от линии между позициями Хадера и Тират закрыт для всех полетов, в том числе сельскохозяйственного назначения», — отмечается в уведомлении.
Ограничения не касаются полицейских, противопожарных, медицинско-эвакуационных полетов, перелетов на военные базы и c них. Израильские власти призвали население следить за возможными изменениями в инструкциях гражданской обороны.
Накануне Израиль зафиксировал около десяти ракетных пусков по своим северным территориям со стороны Ливана, системы ПВО перехватили большинство ракет, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru