Иран отпустил моряков с британского танкера, включая россиянина

Тегеран позволил семерым членам экипажа британского танкера Stena Impero, в том числе, гражданину России, покинуть Иран. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Российской Федерации в Исламской республике. Россиянин занимает на судне должность электромеханика, уточняет RT.

По данным российского диппредставительства, на танкере осталось минимальное число моряков, необходимых для выхода его в море. Stena Impero был задержан Ираном 19 июля. На его борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян. К морякам относились хорошо, им ничего не угрожало.

