Интронизация митрополита Иоанникия прошла в Черногории на фоне протестов. Видео
Чин интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) состоялся в Цетинском монастыре в Черногории. Богослужение возглавил Патриарх Сербский Порфирий. Синод Сербской православной церкви 30 мая избрал епископа Иоанникия митрополитом Черногорско-Приморским.
Владыке 62 года. После кончины митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия 30 октября 2020 года он занимал должность администратора митрополии. Епископ Иоанникий был одним из кандидатов на выборах Патриарха Сербского, которые состоялись 18 февраля текущего года.
Этот иерарх в течение прошлого года совместно с покойным митрополитом Амфилохием возглавлял оппозиционные правительству молитвенные шествия в Черногории, которые в итоге были ознаменованы падением 30-летнего режима Мило Джукановича. В ходе политического противостояния Иоаникий на несколько недель был отправлен под стражу.
Церемония интронизации вызвала недовольство националистических кругов Черногории. В субботу активисты заблокировали въезды в Цетине из административной столицы республики Подгорицы и курортного города Будва. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
Несмотря на выступления радикалов, торжественная встреча патриарха состоялась накануне вечером перед соборным храмом Воскресения Христова в Подгорице. На интронизацию митрополита доставили на вертолете в сопровождении спецназа. Владыка Иоанникий пользуется очень большой популярностью и поддержкой среди верующих Сербской православной церкви.
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