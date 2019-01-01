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Индия успешно запустила «Чандраян-2» к Луне. Видео

22 июля19:03

Индийская организация космических исследований осуществила успешный запуск к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт произведен с космодрома в Бенгальском заливе, предает RT.

Аппарат предназначен для изучения состава поверхности естественного спутника Земли. Впервые в истории объектом исследования станет южный полюс луны, уточнил премьер-министра Индии Нарендра Моди. Он назвал уникальной станцию «Чандраян-2».

Она состоит из орбитального и посадочного модулей, а также компактного лунохода массой 27 килограммов. «Чандраян-2» - продолжатель лунной программы Индии, начатой «Чандраяном-1» в 2008 году.

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Фото: isro.gov.in
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