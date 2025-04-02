Глава МАГАТЭ Гросси захотел стать следующим генсеком ООН
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН в 2026 году. Об этом пишет La Nacion.
На заседании Аргентинского совета по международным отношениям Гросси напомнил, что процесс отбора преемника действующего генсека Антониу Гутерреша еще не начался.
«Он начнется в конце года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи... будет опубликован соответствующий призыв к выдвижению кандидатур... Я обдумываю это, и обдумываю очень серьезно», - указал глава МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси руководит агентством по атомной энергии с 2019 года, при этом у гендиректора МАГАТЭ более чем 35-летний опыт дипломатической работы: Гросси был в том числе послом Аргентины в Австрии и постпредом при международных организациях в Вене.
Ранее глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность словами президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего начать обсуждение возможности использования ядерного оружия для защиты Евросоюза, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru