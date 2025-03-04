Франция обвинила Россию в «агрессивном сближении» истребителя с дроном
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что российский истребитель Су-35 совершил опасное сближение с французским беспилотником Reaper над международными водами Восточного Средиземноморья.
По его словам, истребитель якобы угрожал безопасности дрона, который выполнял разведывательную миссию.
Лекорню охарактеризовал маневр как «агрессивный, преднамеренный и неприемлемый».
В ответ Министерство обороны России подчеркнуло, что все полеты российских самолетов, в том числе и истребителей Су-35, проводятся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передает «Радиоточка НСН».
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