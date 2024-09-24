Финляндия досрочно вернет Китаю двух панд

Двух панд, подаренных Китаем Финляндии и содержащихся в зоопарке в Эхтяри, возвратят в КНР. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Как отметил председатель правления зоопарка Эхтяри Ристо Сивонен, учреждение получило важную помощь от китайского партнера, задачей которого было отвечать за международную программу защиты панд. Однако зоопарку пришлось принять решение о возвращении животных по имени Луми и Пюрю. Из-за тяжелых финансовых обстоятельств зоосад не может позволить себе содержать панд. Решение было принято в том числе из-за сокращения ежегодного числа туристов, роста инфляции и процентных ставок.

Животных возвратят в Китай до конца года.

Панды были подарены финской стороне председателем КНР Си Цзиньпином в 2017 году. В январе 2018-го животные прибыли в Хельсинки, затем их доставили в Эхтяри. Панды находятся в финском зоопарке по договору аренды, рассчитанному на 15 лет, пишет Ura.ru.

