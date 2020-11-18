Эрдоган ввел в Турции частичный локдаун

Кроме того, власти решили закрыть до конца этого года все кинотеатры. Работа торговых центров, магазинов и парикмахерских будет ограничена с 10:00 до 20:00.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов посоветовал россиянам, которые отправляются на отдых в эту страну, приобретать расширенные медицинские страховки.

Именно они покрывают медуслуги при заражении коронавирусом. В противном случае, оплачивать лечение придется из своего кармана.

