Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии
Королева Великобритании утвердила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента страны с 9 сентября по 14 октября. Об этом сообщает Sky News, британский парламент приостановит работу.
Ранее сегодня стало известно, что Джонсон обратился к Елизавете II с просьбой приостановить деятельность парламента. Британские СМИ высказывают предположения, что таким образом премьер-министр добивается одобрения плана по выходу страны из ЕС без сделки с Брюсселем. Между тем, сам премьер эти слухи отрицает, отмечает РИА ФАН.
Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, напоминают «Дни.ру». В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.
Назначение Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании снизило вероятность разрешения скандала вокруг отравления Скрипалей. Об этом на пресс-конференции НСН «Развязка дела Скрипалей: Новые санкции или возвращение в G7?» племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль.
«Мы очень радовались, когда ушла Тереза Мэй. Но для нашей семьи было худшим вариантом, что новым премьером стал Борис Джонсон. Потому что именно он первым обвинил в отравлении Скрипалей Россию. И заявил, что у него есть неопровержимые доказательства, и когда он их предъявит, это будет бомба», - напомнила она.
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