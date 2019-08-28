Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии

Королева Великобритании утвердила предложенную премьер-министром Борисом Джонсоном приостановку работы парламента страны с 9 сентября по 14 октября. Об этом сообщает Sky News, британский парламент приостановит работу.

Ранее сегодня стало известно, что Джонсон обратился к Елизавете II с просьбой приостановить деятельность парламента. Британские СМИ высказывают предположения, что таким образом премьер-министр добивается одобрения плана по выходу страны из ЕС без сделки с Брюсселем. Между тем, сам премьер эти слухи отрицает, отмечает РИА ФАН.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля, напоминают «Дни.ру». В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.