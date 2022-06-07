Джим Керри купил NFT с изображением старого советского санатория в Грузии
Актер Джим Керри приобрел NFT с названием «Преданность» фотографов Райана Коопманса и Алисы Векселл, где изображен заброшенный санаторий в Грузии. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, Коопманс и Векселл снимали заброшенные советские здания, а затем собрали их в цикл The Wild Within, в который вошли 13 NFT. Отмечается, что стоимость работы составила $39,5 тысяч. На снимке оказался грузинский санаторий Цхалтубо, который расположен около Кутаиси.
Керри в своем Twitter-аккаунте указал, что этот NFT стал первым в его коллекции. Он также выразил радость от приобретения работы. Авторы работы в интервью изданию отметили, что этот NFT «очень близок сердцу».
В описании работы указано, что с 1940-х по 1980-е годы санаторий был крайне популярен, его посещали тысячи людей, включая генсека СССР Сталина, а также членов его окружения. Однако после распада союза здания быстро пришли в упадок.
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