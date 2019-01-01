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Президент Дональд Трамп заявил, что делегации США и КНР начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня, передает ТАСС.
Делегации США и Китая начнут очередной раунд торговых переговоров
18 июня23:14
Президент Дональд Трамп заявил, что делегации США и КНР начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня, передает ТАСС.
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ТЕГИ:Дональд Трамп
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