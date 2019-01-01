В мире

Делегации США и Китая начнут очередной раунд торговых переговоров

18 июня23:14

Президент Дональд Трамп заявил, что делегации США и КНР начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня, передает ТАСС.

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ТЕГИ:Дональд Трамп